OM, Stade de Reims – Mercato : Villas-Boas garde de l’espoir pour sa piste rémoise

true

D’après Le Phocéen, l’OM a encore toutes ses chances d’accueillir Hassane Kamara (Reims, 26 ans) malgré l’intérêt marqué de l’OGC Nice.

Comptant parmi les belles surprises de la saison au Stade de Reims, Hassane Kamara (26 ans) fait partie des latéraux les plus courtisés du moment. Sous contrat jusqu’en juin 2021 en Champagne, l’ancien joueur de Toulouse et de Châteauroux devrait faire l’objet d’un transfert cet été et l’OM, comme plusieurs autres clubs, sont tentés de l’accueillir.

Si les dernières rumeurs font état d’avancées sérieuses de l’OGC Nice sur le dossier, Hassane Kamara n’a encore signé nulle part et Marseille peut toujours croire en ses chances selon le « Phocéen ». Pour l’heure, Reims – qui a refusé une offensive de Wolverhampton à 5 M€ (3 + 2 de bonus) – et Nice ne sont pas encore d’accord et la principale chance de l’OM, qui ne dispose pas de gros moyens, est son attractivité.

« Sur le plan financier, les Niçois ont plusieurs longueurs d’avance avec leur budget mercato de 80 M€. Mais, l’OM n’est pas largué pour autant, car il possède l’argument massue de disputer la Champions League », écrit le média provençal, qui reconnaît toutefois que l’OM va devoir trouver rapidement des liquidités pour avancer sur ce dossier.