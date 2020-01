OM, Stade Rennais – Mercato : le dossier Stiven Mendoza (Amiens) définitivement clos

true

Auteur d’une première partie de saison des plus correctes avec Amiens (5 buts en 13 matches), Stiven Mendoza n’a pas manqué de propositions cet hiver. Un intérêt de l’OM a été annoncé, sans que l’on sache s’il était réel ou pas, et le Stade Rennais aurait vraiment aimé recruter l’attaquant colombien.

Seulement, selon les informations du Courrier Picard, les prétentions financières du joueur de 27 ans ne cadraient pas avec les possibilités des Rouge et Noir. Stiven Mendoza ne terminera pas la saison à Rennes. Mais il ne devrait pas non plus la conclure à Amiens.

En effet, le Courrier Picard assure que d’autres clubs sont toujours intéressés par ses services et que le joueur a de grandes chances de quitter la Picardie d’ici demain minuit.