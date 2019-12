OM : Steve Mandanda face à Nîmes ? Décision repoussée

true

Le gardien de but de l’OM, Steve Mandanda, était à l’instant face aux médias, avant la venue du Nîmes Olympique, samedi au stade Vélodrome.

Il est pour habitude que les joueurs qui se présentent face aux médias, lors des traditionnelles conférence de presse, disputent les matches qu’ils évoquent. Pas Steve Mandanda, le gardien de l’OM, blessé face à Metz récemment, et qui ne sait si il pourra fouler la pelouse du Stade Vélodrome, samedi face aux Crocos du Nîmes Olympique.

« Le coach est là et il décide »

C’est ce qu’il vient tout juste de confirmer. « Je vais bien, je vais mieux. Mais pour samedi, on verra. On prendra une décision d’ici 48 heures. Tout le monde veut jouer tous les matchs. Si je peux jouer tous les matchs, je le ferai. Si Yohan est amené à jouer, je l’accompagnerai du mieux que je peux. Il y a aussi le côté collectif. Le coach est là, et il décide. »

Des propos retranscrits par le site du Phocéen.