OM : Thauvin de retour, c’est pour très bientôt !

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas rêve de terminer la saison sur le podium de L1 et aura bien besoin de Florian Thauvin (26 ans), bientôt sur le retour.

L’OM est devenu un sacré client en L1. Hormis sa défaite contre le PSG au Parc des Princes (0-4), le club phocéen n’a jamais donné l’impression d’être totalement démuni face à un rival de L1 cette saison. Le Stade de Reims a bien mis en exergue les carences des Marseillais (2-0), mais c’était en ouverture du championnat en août dernier. Depuis ce revers, André Villas-Boas a procédé à des ajustements qui ont permis à l’OM d’atteindre la trêve hivernale dans le costume de dauphin du PSG.

🗞Florian Thauvin reprendra la course le 1er janvier. Le staff lui a prévu deux semaines de préparation minimum et espère qu’il reprendra avec le groupe entre fin janvier et mi-février. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/wPTyik7Why — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 26, 2019

Il ne faut pas oublier non plus que le club phocéen ne dispose pas de son meilleur joueur sur le pré. Opéré de la cheville droite début septembre, Florian Thauvin n’a toujours pas repris la course, une phase initialement prévue mi-décembre. Cela ne saurait tarder. Selon L’Équipe, le 14 décembre, il a rencontré James Calder, le chirurgien londonien qui s’est occupé de lui.

Thauvin reprendra enfin la course le 1er janvier

Celui-ci s’est dit très satisfait de l’état de sa cheville et de sa cicatrisation. Thauvin (26 ans) s’apprête ainsi à reprendre la course à partir du 1er janvier, avant de doser la suite de son programme en fonction de ses sensations. Le staff de l’OM lui a prévu deux semaines de préparation physique, minimum, et espère qu’il reprendra avec le groupe entre la fin janvier et la mi-février.