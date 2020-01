OM : Thauvin, le Mercato … Jean-Pierre Bernès met son grain de sel !

true

S’il ne fait plus la pluie et le beau temps à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Bernès reste une voix qui porte dans la Cité phocéenne. C’est d’autant plus le cas que l’ancien bras droit de Bernard Tapie, agent depuis de nombreuses années maintenant, gère les intérêts de Florian Thauvin, l’une des stars de l’effectif de l’OM.

« Pour Thauvin, le timming donné me paraît tout à fait raisonnable »

Dans un entretien accordé au site du « Phocéen« , Bernès a confirmé le timing pour le retour de son protégé, sur le flanc depuis le 1er septembre et une opération à la cheville qui l’a arrêté plusieurs mois. Florian Thauvin reprendra avec le groupe fin janvier pour une reprise de la compétition dans le courant du mois de février.

« L’opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision. Aujourd’hui, il est complètement dans les temps. Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville. L’évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert. Le timing donné par Villas-Boas me parait tout à fait raisonnable », explique l’agent de joueurs.

« Si j’étais à l’OM, je ne toucherais pas à l’effectif… »

Egalement lancé sur le Mercato de l’OM, Jean-Pierre Bernès a également livré son avis… prônant le même discours que le technicien portugais sur la stabilité : « Comme l’a dit récemment Villas-Boas, je pense qu’il n’est pas nécessaire de retoucher l’effectif cet hiver. D’ailleurs, j’ai toujours été opposé à ce mercato, dans le sens où une équipe se bâtit en début de saison et pas au milieu. Pour l’OM, le danger serait de déstabiliser un effectif qui vit très bien aujourd’hui, d’autant que le calendrier ne sera pas chargé. En tout cas, si j’étais à l’OM, je ne toucherais pas à l’effectif cet hiver. De plus, comme l’a dit son coach, Florian sera une très belle recrue pour l’OM pour la deuxième partie de saison ».