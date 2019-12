OM : Thauvin, Nîmes, le Mercato…André Villas-Boas avait des choses à dire

true

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, était à l’instant face aux médias, et ce 24 heures avant la venue du Nîmes Olympique, samedi soir au stade Vélodrome.

Le match nul à Metz

« Ce fut un match difficile. C’était un contraste d’émotion. On a raté notre première mi-temps et on l’a payée cher. Mais c’est bien d’avoir ramené un point. Amavi était haut sur le but de Metz, mais c’est une phase de jeu. Payet essaye de couper la trajectoire, en vain. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais tout le monde s’est un peu arrêté suite à une décision arbitrale un peu floue. Contre Nîmes, on va essayer de garder l’attention de tout le monde. »

Le rendez-vous face à Nîmes

« Nîmes va jouer un peu comme Metz, ils n’ont rien à perdre. Il va y avoir du monde au Vélodrome, et je remercie d’avance les supporters qui viendront, car c’est un moment important. Il faut absolument gagner ce match, avec un Vélodrome plein. Benedetto reste tranquille. Il a joué avec une petite contracture à Metz. On a pensé à le faire sortir, mais il est toujours gêné. On prendra une décision demain. Il reste une petite chance qu’il soit là samedi. »

« Radonjic se trouve bien, il veut profiter de ça. Il y a une décision à prendre. Il est beaucoup plus productif à gauche qu’à droite. S’il joue, je ne veux pas qu’il perde confiance. »

Mercato

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. C’est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. Après, c’est la gestion de Jacques-Henri Eyraud. »

L’ambiance du Vélodrome

« L’ambiance du Vélodrome, j’en ai profité. C’est un peu la même chose à Porto, ou le stade peut pousser ou se retourner. Quand le stade veut qu’on mouille le maillot, ça peut créer de l’anxiété. Mais quand le Vélodrome veut, ça peut tout changer, on l’a vu contre Lyon, Bordeaux, Brest et Rennes. J’espère que ça continuera. »

Florian Thauvin

« Quand il rentrera, ce sera une valeur ajoutée. Il faudra lui laisser du temps. On va tabler sur février, puis on lui laissera du temps. Mais il peut être notre coup du mercato. »

Propos retranscrits par Le Phocéen