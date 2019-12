OM : un ancien croit dur comme fer au come-back de Maxime Lopez

false

Distancé par ses concurrents au milieu de terrain, Maxime Lopez va revenir dans la bataille de l’entrejeu à l’OM. Eric Roy en est persuadé.

S’il n’est pas forcément titulaire actuellement à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (22 ans) n’est pas blacklisté pour autant. A l’instar de Kevin Strootman, l’international Espoirs se retrouve victime du bon fonctionnement du trio composé de Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson.

Pour autant, Eric Roy en est persuadé, Lopez a encore de beaux jours devant lui à l’OM… Et ce dès cette saison. Sur le site du « Phocéen », l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice et du RC Lens – aujourd’hui à Watford – a renouvelé sa confiance au jeune milieu marseillais.

« Il a le même ADN que les deux autres, avec son jeu basé sur le mouvement et les passes. Aujourd’hui, le foot ne se joue plus à 11, mais à 15 ou 20, et vous verrez que Lopez jouera autant de matches que les deux autres. Je pense même que, suivant les adversaires, Villas-Boas les alignera tous les trois en replaçant Rongier en sentinelle », a prophétisé le dirigeant.