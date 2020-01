OM : un cadeau empoisonné de Rudi Garcia fait enrager les suiveurs du club

true

Quand il fait l’état des lieux de son effectif, André Villas-Boas parle des cadres, des jeunes, de tout le monde… sauf de Grégory Sertic ! Le milieu défensif de 30 ans est pourtant bien là, apte à jouer, mais le Portugais ne compte pas sur lui. Ce qui ne manque pas d’énerver le journaliste de footballclubdemarseille.fr Mourad Aerts, qui en veut beaucoup à Rudi Garcia d’avoir recruté l’ancien Girondin à l’OM à l’hiver 2017…

« Grégory Sertic, c’est exceptionnel. C’est un peu comme Abdennour à l’époque. Il est là, il fait les photos tout sourire, il fait des blagues à Bouna Sarr, à Valère Germain… En fait, c’est un ambianceur de vestiaire ! Il ne joue pas avec la N2, il ne joue pas avec l’équipe première, il joue pas tout simplement. Il n’est pas blessé ! »

« Parce que des fois, y’a des mecs ils ne jouent pas tu peux te dire « Oui mais il est blessé… » Mais lui, non ! On va aussi rappeler qu’on manque d’un milieu de terrain défensif et bien lui, il est là. C’est exceptionnel… Le cas Grégory Sertic, quand je raconterais ça à mes enfants, ils ne me croiront pas ! Vous vous rendez compte qu’on a l’a signé pour trois ans et demi ? «

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille