OM : un expert du football arrive (bientôt) à Marseille !

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, est catégorique : le futur directeur du football arrive bientôt au club. Et ce sera un expert.

C’est désormais la fonction à la mode du côté de l’OM. Loin du terrain, pas sur la banc de touche, mais « directeur du football. » Et l’homme qui sera bientôt intronisé aura la lourde tache de plaire à tout lue monde et de faire oublier Andoni Zubizarreta, directeur sportif qui est parti il y a plusieurs jours.

Dans un entretien à l’AFP (Agence France Presse), le président Jacques-Henri Eyraud en a dit un peu plus sur le profil du futur élu. « J’ai voulu muscler l’organisation et je vais continuer à le faire. Dès l’automne dernier, je l’avais prévenu que je recruterais un directeur général chargé du football à la fin de la saison. Evidemment, il sera un expert du football, ceux qui ont pu dire ou écrire l’inverse sont totalement à côté de la plaque. Une short-list existe et on a reçu de nombreux appels ».

On espère pour le Boss marseillais un nom prestigieux. Sous peine de faire face à une certaine colère…