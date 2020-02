OM : un joueur nîmois redoute (déjà) les Marseillais

true

La saison passée, pour son retour dans l’élite, le Nîmes Olympique s’était imposé dans son stade des Costières face à l‘OM. Match à la saveur particulière pour certains cadres de l’effectif gardois, à commencer par Renaud Ripart qui, à l’heure de retrouver les Marseillais vendredi soir, n’a rien oublié.

« La victoire la saison dernière? Ah, quelle soirée… L’ambiance avait été incroyable. 25 ans que les Costières n’avaient plus connu un match de Ligue 1. Nous, dans l’équipe, on découvrait ce niveau. La soirée avait été parfaite. »

« Ce ne sera plus le même adversaire »

Avant de faire preuve de plus de recul et de redouter l’OM de cette saison, actuel 2e de Ligue 1. « Le stade sera encore plein et en effervescence, mais ce ne sera plus même adversaire. Derrière le PSG, l’OM est certainement la meilleure équipe du championnat, car elle a notamment la réussite qu’elle n’avait pas l’année passée. Son effectif n’a pas trop été chamboulé et ça a l’air de très bien fonctionner avec le nouveau coach. Ce sera compliqué. Maintenant, si on évolue à 100 % dans tous les compartiments avec sérieux, réalisme et réussite, on aura une carte à jouer. »