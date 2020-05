OM : un joueur très coté détruit André Villas-Boas !

true

André Villas-Boas, loué par sa philosophie et son professionnalisme depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, ne peut pas en dire autant de son passage à Chelsea.



Voir partir André Villas-Boas serait un déchirement pour tous les supporters de l’OM. Depuis qu’il a posé ses bagages sur la Canebière l’été dernier, le technicien portugais a réussi à trouver une alchimie capable de porter l’équipe à la Ligue des champions. Malgré cette prouesse, AVB a des chances de quitter le club phocéen en raison de ses relations tendues avec Jacques-Henri Eyraud et la politique sportive au rabais prônée par la direction phocéenne.

En parallèle, l’image immaculée de Villas-Boas a été écornée par un certain Romelu Lukaku (27 ans). L’attaquant belge de l’Inter Milan n’est pas tendre avec le « Special Two », l’accusant de l’avoir snobé lors de leur passage commun à Chelsea. « Je n’ai pas mis un doigt sur la Ligue des champions quand nous l’avons remportée en 2011-2012, se rappelle le colosse dans le quotidien madrilène AS. Je n’ai pas joué donc je ne peux me vanter de l’avoir gagnée. Ce n’est pas mon trophée. C’est dommage car j’ai de bons souvenirs dans ce club mais il y a un homme qui a tout gâché : Villas-Boas. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu’il m’a fait. »

Lukaku en veut à mort à Villas-Boas

Lukaku n’avait alors pas disputé une seule minute en C1 cette année-là, et joué seulement 12 matches toutes compétitions confondues au cours de cette même saison. « Di Matteo a ensuite pensé que tout le monde devait voyager ensemble, même les jeunes ou ceux qui étaient sanctionnés, poursuit-il amer. J’aurais voulu célébrer ce titre, j’en rêvais, mais cet homme a vraiment tout gâché. »