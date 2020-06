OM : un premier problème pour la reprise des Marseillais

true

L’OM, qui effectue sa reprise aujourd’hui, rencontre un premier problème dans son calendrier. Le stage prévu au Portugal pourrait être annulé.

C’est aujourd’hui jour de reprise à l’OM. Et tous les joueurs d’André Villas-Boas vont (enfin) se retrouver afin de passer une batterie de tests médicaux et subir de nouveaux prélèvements pour vérifier qu’aucun élément du groupe, et du staff, n’est touché par le coronavirus.

Pour retrouver le terrain, il faudra en revanche attendre dimanche après-midi. Avant que des entraînements plus réguliers prennent place. Souci, la délégation marseillaise, qui devait s’envoler dès mardi en direction du Portugal (Faro) pour son premier stage, demeure dans l’attente. L’information, donnée par nos confrères de RMC, est en effet assez claire : « la situation sanitaire est complexe au Portugal, avec notamment un reconfinement partiel dans quelques villes du pays. Selon nos informations, le stage à Faro est menacé. Une décision sera prise rapidement quant au maintien ou non de ce stage. Une annulation est probable. »

En cas d’annulation, justement, le staff d’André Villas-Boas a déjà décidé de rester sur Marseille et de poursuivre la reprise sur les terrains de la Commanderie.