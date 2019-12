OM : une alternative à Jordan Amavi mûrit tranquillement en Ligue 2

true

Brillant avec le FC Sochaux en Ligue 2, Christopher Rocchia (21 ans) pourrait revenir à l’OM l’été prochain avec un nouveau statut.

Si Jordan Amavi est aujourd’hui un peu seul dans son couloir gauche à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas devrait pouvoir bientôt compter sur une solution prometteuse pour amener de la concurrence à l’ancien Niçois.

En effet, s’il est aujourd’hui loin des yeux pour les supporters, Christopher Rocchia (21 ans) – prêté depuis un an au FC Sochaux – n’a pas renoncé à s’imposer au sein de son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2021 à l’OM, prêté jusqu’à la fin de saison dans le Doubs, le latéral gauche est en train de s’imposer dans la rugueuse Ligue 2. Un championnat qu’André Villas-Boas suit dans l’espoir d’y dénicher de bonnes affaires.

« Peut-être que l’OM me fera un peu plus confiance… »

Dans les colonnes de la « Provence », le « Minot » Rocchia a confié son envie : « Si je fais une saison pleine en L2 peut-être que l’OM me fera un peu plus confiance… Mon bilan est plutôt positif. Lorsque je suis arrivé, je crois qu’il y avait 13 journées à disputer, j’ai été 11 fois titulaire, 2 fois remplaçant. J’ai marqué mon premier but en professionnel. C’est donc un bilan positif, même s’il faut continuer à progresser, à travailler pour faire une saison complète. Mais c’est de bon augure pour la suite. Je sens que j’ai progressé surtout tactiquement ».

Avec 15 buts encaissés en 19 journées de Ligue 2, Sochaux dispose de la deuxième meilleure défense du championnat derrière Valenciennes (11 buts). Indiscutable aux yeux d’Omar Daf, Rocchia n’est pas étranger à cette belle réussite…