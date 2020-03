OM : une bonne nouvelle concernant le fair-play financier ?

true

L’interruption des compétitions n’est une bonne nouvelle pour personne. Et surtout pas pour l’Olympique de Marseille. Car le club phocéen, qui affiche un déficit de 91 M€, pensait se refaire quelque peu la cerise avec une billetterie repartie de plus belle avec les bons résultats (et alors que le Clasico approchait) et une possible qualification en Champions League.

L’idée d’un arrêt total de la saison serait catastrophique pour ses finances. Raison pour laquelle son président, Jacques-Henri Eyraud, a rué dans les brancards quand Jean-Michel Aulas (OL) a évoqué la possibilité d’une saison blanche, c’est-à-dire qu’elle n’irait pas au bout. Mais L’Equipe du jour explique que tout n’est pas forcément noir pour l’OM en cette période difficile.

En effet, le quotidien suggère que le fair-play financier pourrait être moins strict vu la crise que subit le continent… « La direction a plusieurs dossiers brûlants à gérer : quid des droits télés si les diffuseurs paient au prorata des matches diffusés ? Et le fair-play financier ? Sera-t-il assoupli alors qu’une récession se profile sur le marché européen des transferts et que l’OM doit vendre à tout prix pour rentrer dans les clous ? »