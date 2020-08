OM : une dangereuse inconnue dans la relation Longoria-Villas-Boas ?

true

Pablo Longoria, head of football de l’OM, prend ses fonctions aujourd’hui. Quelle sera sa relation avec l’entraîneur, André Villas-Boas ?

C’est aujourd’hui même que Pablo Longoria prend ses fonctions de « Head of football » à l’OM. L’occasion, pour le quotidien marseillais, La Provence, de proposer à ses lecteur un assez long portrait de celui qui, à 33 ans, a déjà travaillé dans sept clubs différents !

Après Newcastle, Huelva, l’Atalanta Bergame, Sassuolo, la Juventus Turin et Valence, place, donc, au club marseillais. Avec un mercato qui s’annonce nécessairement complexe en raison des difficultés financières de l’OM. Prêts, et plutôt sans option d’achat, joueurs en devenir, paris sur l’avenir, Longoria va vite devoir montrer ses qualités. Ce qui, lorsqu’on lit le portrait de La Provence, ne semble pas insurmontable, tant l’Espagnol s’appuie, si l’on en croit certains commentaires, sur d’évidentes compétences.

Seul souci, et non des moindres, la relation à venir entre Longoria et l’entraîneur portugais, André Villas-Boas. Ce dernier, on le sait, n’apprécierait que moyennement de perdre des joueurs (Sanson, Sarr, Lopez, Caleta-Car) à quelques semaines de la reprise et de la Ligue des Champions. Sauf que l’OM doit vendre. Impérativement même. Et qu’un certain Paul Aldridge est à Marseille afin d’y parvenir. Voici ce que déclare, sous couvert d’anonymat, un agent de joueurs italien au sujet de la possible relation Villas-Boas-Longoria. Qui, de toute évidence, pourrait souffrir de certaines décisions dans les semaines à venir.

« Pablo Longoria est ami avec l’agent de Villas-Boas, Carlos Gonçalves. Pour cet été, je penses que tout a déjà été préparé en amont, il ne devrait donc pas y avoir de problème. Mais il faudra juste voir s’il y a des ventes via Paul Aldridge et comment celles-ci seront compensées. »