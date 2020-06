OM : une pépite du club a déjà fait craquer Villas-Boas

true

L’OM a décidé de faire signer six contrats professionnels à ses jeunes issus de son centre formation. Parmi eux, Ugo Bertelli (16 ans) séduit Villas-Boas.

L’OM ne veut plus connaître l’affront « Issac Lihadji ». À 18 ans, le jeune ailier était la plus belle promesse du centre de formation olympien. Mais, le minot a décidé de repousser les approches de l’OM pour signer professionnel au LOSC.

Une immense déception pour l’organigramme phocéen. Alors, les dirigeants ont appris. La semaine dernière, ce sont six joueurs de la pouponnière olympienne qui ont signé leur premier contrat professionnel. Ces jeunes espoirs se sont engagés pour trois saisons du côté de la Canebière.

La santé financière fragile du club contraint les décideurs à offrir des chances à la jeunesse marseillaise. Parmi Kamardin (18 ans), Ahmed (19 ans), ou Rahou (17 ans), on retrouve Ugo Bertelli (16 ans). Il est le plus jeune de la bande des six néo-professionnels. Mais, il n’est certainement pas le moins talentueux.

AVB a fait le forcing pour que l’OM signe Bertelli

À 16 ans, l’adolescent s’entraîne déjà régulièrement sous la houlette d’André Villas-Boas. Preuve de sa confiance, le Portugais avait convoqué le milieu de terrain relayeur dans le groupe professionnel pour le déplacement en quarts de finale de la Coupe de France face à l’OL.

Cette relation privilégiée entre les deux hommes à payer. L’international français moins de 17 ans n’a pas hésité à s’engager avec l’OM. Sur RMC, Frédéric Guerra, son agent, s’est exprimé sur la signature de son poulain : « J’ai signé Ugo Bertelli à l’OM car Villas-Boas a décidé de l’amener avec lui en stage de début de saison. AVB a insisté pour le signer (…). Bertelli est suivi par l’ensemble des grands clubs européens. Il a du talent. Mais, on a bien discuté avec Jacques-Henri Eyraud et Nasser Larguet. Ils ont signé un certain nombre de contrats. Les joueurs sont bavards. Ils connaissent les surenchères. Mais, la majorité d’entre eux a compris que le pourcentage de réussite à l’étranger est faible. Moi, je prône le fait de signer son premier contrat pro dans son club formateur. C’est une condition sine qua non pour la réussite de l’homme. Je ne parle même pas du joueur, mais de l’homme. » À ces jeunes espoirs désormais de suivre la route tracée par Maxime Lopez (22 ans) et Boubacar Kamara (20 ans).