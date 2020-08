OM : une très étonnante rumeur mercato arrive à Marseille

true

Si l’on se fie à une information d’un média turc, l’OM serait intéressé par l’attaquant néerlandais de Galatasaray, Ryan Babel.

Aucun doute, le mercato estival bat son plein. Avec son flot de rumeurs qu’il est parfois difficile de vérifier. C’est aussi le cas à l’OM, et plus particulièrement dans le sens des arrivées, le club phocéen devant se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Ce qui ne veut pas dire, et même en aucun cas, que l’OM, obligé de vendre dans les prochaines semaines, dispose de moyens colossaux pour construire le futur effectif d’André Villas-Boas.

On semblait même se diriger, il y a encore quelques jours, vers des prêts ou des perles rares, guère coûteuses, dénichées dans le monde entier. Voilà donc pourquoi la dernière rumeur, en provenance de Turquie, semble pour le moins étonnante. Le nom du joueur ? Ryan Babel, prié comme tant d’autres à Galatasaray, d’aller voir ailleurs. Selon le média Takvim, les dirigeants marseillais seraient venus aux renseignements et pourraient même formuler une offre.

Seul souci, et non des moindres, les émoluments de Babel. Qui, en Turquie, émarge à plus de 2,5 millions d’euros par an. Autre inconvénient, l’âge du joueur : 33 ans. Pas vraiment de quoi préparer l’avenir, surtout qu’il faudra enfin régler à Galatsaray la dernière année de contrat du Néerlandais…