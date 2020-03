OM : Valère Germain appelle à un objectif commun avant de penser au Mercato

true

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Valère Germain n’est pas assuré de continuer avec l’Olympique de Marseille au delà de cette saison. Une situation qui ne pèse pour autant pas dans l’esprit de l’attaquant phocéen, tourné vers l’objectif du club de finir dauphin du PSG.

Dans les colonnes de la « Provence », l’ancien attaquant de l’AS Monaco et de l’OGC Nice se veut pragmatique. Autant sur le jeu de l’équipe dirigée par André Villas-Boas (« Nous sommes deuxièmes. C’est mieux que d’essayer de jouer comme le Barça, et d’être huitièmes ») que sur son cas personnel : « Un point sera sûrement fait en fin de saison, notamment pour les joueurs en fin de contrat en 2021. L’important aujourd’hui, c’est d’aller au bout de ces deux mois et demi de compétition ».

Quoi qu’il arrive, Valère Germain en appelle à l’unité de tout un groupe : « Ceux qui partiront le feront sur une belle note, ceux qui resteront joueront la Ligue des Champions. Soyons gagnants à la fin ».