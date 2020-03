OM : Villas-Boas a encore réussi le coup parfait après Nantes

true

La défaite face au FC Nantes (1-3) au Vélodrome aurait pu faire douter des Marseillais sur leur petit nuage. Mais, comme l’explique L’Equipe, André Villas-Boas a une fois de plus très bien joué le coup avec ses joueurs. Il les a d’abord cajolés en leur donnant un jour de repos, puis il leur a dit ses quatre vérités avant de changer de système pour le déplacement à Nîmes (3-2).

« En des temps pas si lointains, on n’est pas certain que Rudi Garcia aurait accordé une journée de repos à ses hommes après une défaite. André Villas-Boas l’a fait après Nantes (1-3) et l’entraîneur portugais a attendu pour parler à ses hommes. Il n’était pas très content de l’état d’esprit et de certaines performances individuelles. Mais le technicien a su remobiliser sans paniquer et en dédramatisant : « On a parlé immédiatement lundi pour donner la confiance, on reste la même équipe qui a fait 16 matches sans défaite (toute compétitions confondues) et qui a écarté ses adversaires. »

« Même si certains joueurs ont pu trouver les séances d’entraînement du début de semaine assez moyennes au niveau de l’intensité, son message est passé, puisque les joueurs de l’OM n’ont pas sombré alors qu’ils étaient menés au score à Nîmes. Lui aussi a su se remettre en question. AVB ne touche que rarement à son système en 4-3-3. Il l’a modifié dans le Gard pour un 4-2-3-1 avec Morgan Sanson plus haut sur le terrain. Dario Benedetto, auteur d’un triplé, a apprécié : « Je me suis senti un peu plus à l’aise avec quelqu’un proche de moi ».