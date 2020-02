OM : Villas-Boas contraint à un nouveau miracle après Radonjic

true

Depuis son arrivée à Marseille l’été dernier, André Villas-Boas s’est distingué par sa science tactique mais, surtout, sa capacité à fédérer autour de lui. Ce qui a permis à certains joueurs au fond du trou comme Jordan Amavi, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic d’exprimer enfin leur plein potentiel.

Mais alors que les blessures s’accumulent du côté de l’OM, le technicien portugais va sûrement devoir réaliser un autre miracle : faire de Saîf-Eddine Khaoui un joueur décisif. Le gaucher, jamais titularisé depuis le début de la saison, devrait avoir beaucoup plus sa chance dans les prochaines semaines, selon Jonatan MacHardy.

« Ce qui est dramatique, c’est que quand tu fais la liste des joueurs offensifs pour l’OM, tu as Payet, Germain, Sarr, Benedetto et Aké. L’effectif est finalement très pauvre. C’est déjà un miracle que Marseille soit deuxième. Avec l’accumulation des blessures, je suis très inquiet. On en est là et je pense que Khaoui va jouer beaucoup plus que prévu. » Voir Khaoui s’imposer semble improbable. Mais qui aurait misé sur Radonjic en juillet dernier ?