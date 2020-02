OM : Eyraud a pris RDV avec Villas-Boas après une rallonge aux joueurs

true

Ce jeudi en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué l’inter-saison et le Mercato estival de l’OM, à l’avant-veille de la réception du FC Nantes ce samedi après-midi au Vélodrome. « On a un problème évident de ventes, a notamment expliqué le Portugais. Il faut malheureusement vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige. Il faut déjà préparer la saison prochaine, c’est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). Il faut commencer à contacter les joueurs qui nous intéressent. On va démarrer ces questions prochainement.»

Ce que Jacques-Henri Eyraud confirme puisque L’Equipe annonce ce matin que le président de l’OM fera un point avec son entraîneur le mois prochain. Le rendez-vous serait programmé pour la mi-mars. Les deux hommes devraient donc aborder le Mercato et les directives du club. En attendant, le président de l’OM a fait montre d’une certaine générosité avec ses joueurs puisqu’ils ont eu droit à une prime de 10 000 euros par tête via WhatsApp à Lille, car celui-ci n’était pas sur place.

Eyraud et la prime accordée à Lille

C’est la deuxième fois que les Marseillais reçoivent une prime de ce montant, après la victoire face à l’OL à domicile (2-1), le 10 novembre. Après une rencontre échevelée face à Monaco (4-3), le 15 septembre, les joueurs présents sur la feuille de match avaient reçu 5 000 euros chacun.