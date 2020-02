FC Nantes : Gourcuff préparerait une surprise contre l’OM

true

Contre l’OM, Anthony Limbombé postule à une place dans le onze de départ du FC Nantes. Une première depuis son retour au FC Nantes, cet hiver, après un prêt peu concluant au Standard de Liège ou le milieu n’a joué que 7 bouts de matches. « Je pense que cela est passé, je n’ai pas envie d’expliquer les raisons », a confié l’international belge (1 sélection) hier sur le site du FCN.

Selon Ouest-France, Anthony Limbombé pourrait débuter au Vélodrome. « Testé comme milieu gauche, milieu droite puis en soutien de l’attaquant durant les oppositions aux entraînements, il a été l’un des seuls joueurs à rester dans l’équipe titulaire, note le quotidien, ce matin. Avec deux apparitions et 12 mn de jeu seulement, en Coupe de France face à Lyon et une entrée contre Metz, le milieu offensif postule pour la première fois à une place dans le onze. Une titularisation du Belge entraînerait le repositionnement de Moses Simon à la pointe de l’attaque. Une association qui pourrait redonner du peps à l’attaquant nantaise. Ses qualités de dribbles et de percussion pourraient accroître la menace offensive du FC Nantes. »

En l’absence de l’autre recrue hivernale, Renaud Emond, Limbombé pourrait donc avoir un bon coup à jouer à Marseille. L’occasion pour lui de justifier enfin l’investissement des Canaris (10 M€), il y a un an et demi ? « Je me sens bien, soutient-il. Cela fait une semaine que je m’entraîne avec le groupe. Mentalement, je suis plus fort que l’année dernière. Je suis très motivé. J’espère redonner quelque chose au club ».