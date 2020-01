OM : Villas-Boas était en forme pour sa première conférence de l’année

true

Trélissac et la Coupe de France

« On a commencé notre travail, l’accès à l’information et à la vidéo est un peu plus limité, mais j’en ai une déjà prête. On se prépare pour un match comme les autres sur l’aspect de la vidéo. Il y a toujours des surprises en coupe. On peut utiliser l’épisode Andrézieux pour la motivation. Je pense qu’on peut être capable d’être fort mentalement. Il faut bien commencer. Pour eux, c’est un match de rêve de jouer contre l’OM. Je veux continuer le plus loin possible dans la Coupe de France. Quand tu regardes le palmarès, tu veux laisser une marque. Figurer dans le palmarès, c’est plus important. Ce n’est pas l’objectif principal, mais c’est quelque chose qui fait rêver. »

Des nouvelles de son groupe

« Pour Thauvin, on reste sur la fin janvier/moitié février pour les courses. Mandanda pourra jouer contre Rennes. Morgan (Sanson) s’est entrainé mais on le fera reposer dimanche dans l’optique du match à Rennes. Yohann (Pelé) sait parfaitement sa position dans la hiérarchie. Il est là pour ce type d’occasions. A Metz, il nous a sauvés. La hiérarchie (Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu) est bien établie. Je savais que je pouvais compter sur lui. Je ne sais pas encore si je ferai tourner, on veut profiter de ce match pour donner du rythme après la trêve. Je prendrai les décisions demain. Je ne veux pas laisser trop de joueurs sans de temps de jeu avant le match important contre Rennes. Chabrolle, Phliponneau et Abdallah ? J’ai été très clair avec les trois, c’est important de trouver du temps de jeu. Avec nous cette saison, ça ne sera pas possible. Je suis donc ouvert à un prêt. On va voir s’il y a de bonnes options en janvier. »

Les ambitions en deuxième partie de saison

« La phase retour sera plus difficile. Il faudra éviter les suspensions et les blessures. La bonne nouvelle, c’est le retour de Thauvin. Janvier, si tu restes dans la Coupe, c’est bien, mais si tu sors, les distances entre les matches seront longues. »