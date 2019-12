OM : Villas-Boas, Garcia, avenir… Les confidences du supersub Radonjic

true

Nemanja Radonjic, l’ailier de l’OM, s’affirme comme un joker très précieux pour André Villas-Boas en cette première partie de saison.

Lui-même « surpris » de ses performances récentes avec l’OM, Radonjic s’est confié en longueur dans les colonnes de la Provence, ce samedi. Morceaux choisis.

Il n’a jamais douté de son adaptation

« J’ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m’habituer au championnat de France. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier. (…) Ca peut arriver à n’importe quel joueur. De toute façon, j’ai toujours été convaincu que je pouvais y arriver. Et je pense qu’on voit bien que j’ai eu raison. »

Un statut de supersub qui lui convient

« Pour le moment, je marque à chaque fois que je commence le match sur le banc de touche. J’ai eu de bonnes performances comme cela, on a continué. J’ai parlé avec le coach, mais je ne sais pas si je vais être sur le banc ou sur le terrain au coup d’envoi. »

Une grande différence entre Villas-Boas et Garcia

« On voit l’influence positive du coach depuis son arrivée au club. C’est une différence énorme pour nous. Il y a une meilleure ambiance à l’entraînement, dans le vestiaire, sur le terrain pendant les matchs et même dans le bus ! Je parle très souvent avec lui et on s’entend très bien. (…) Garcia ? Je n’ai jamais eu de mauvaise relation. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que je parlais beaucoup moins avec lui par rapport au nouveau coach. »

Imperméable aux critiques

« Je n’y accorde aucune importance ! Les notes dans le journal, ça ne m’intéresse pas. Parfois, je tombe sur les médias serbes, et je suis assez surpris de ce qu’ils écrivent. En réalité, je vois seulement quand je suis mentionné sur Instagram, et c’est tout. Mais je sais qui je suis et je sais ce que je peux faire. »

L’envie de jouer l’Europe avec l’OM

« Avec l’OM en Coupe d’Europe ? Je reste ici à l’OM, et je ne vais nulle part ! »