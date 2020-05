OM : Villas-Boas icône marseillaise, on comprend pourquoi

false

L’OM, et ses supporters, attend une réponse de son entraîneur, André Villas-Boas pour la saison prochaine. En attendant, les chiffres parlent pour AVB.

A l’heure actuelle, en dépit d’une rumeur persistante qui l’envoie loin de l’OM, il demeure l’entraîneur du groupe phocéen. Lui, vous l’aurez compris, c’est André Villas-Boas, qui n’a toujours pas dit à ses dirigeants si il allait poursuivre sa mission sur le banc de touche olympien.

En attendant, on comprend mieux pourquoi AVB bénéficie d’une telle cote de popularité. Outre une qualification en Ligue des Champions, ce qui n’était plus arrivé depuis six ans, Villas-Boas a remporté la saison dernière 57,1% de succès. Ce qui fait de lui l’entraîneur avec le meilleur pourcentage de victoires sur les dix dernières années ! Devant un certain Marcelo Bielsa, qui conserve lui-aussi une aura toute particulière.

Même Deschamps n’a pas fait mieux

Devant Elie Baup, Rudi Garcia et même Didier Deschamps, avec qui l’OM a remporté son dernier titre de champion de France. La réponse du Portugais est donc logiquement attendue par des supporters marseillais aujourd’hui inquiets. On comprend bien pourquoi…