OM : Villas-Boas ne lâche pas ses joueurs depuis le Portugal

Le coach de l’OM André Villas-Boas est rentré au Portugal en cette période de confinement. Ce qui ne l’empêche pas d’être en contact avec son staff et ses joueurs.

Suspendu pour cause de Coronavirus, la Ligue 1 s’est arrêtée pour une durée indéterminée. Sur RMC, André Villas-Boas, le coach de l’OM, a expliqué son quotidien actuel, depuis le Portugal, où il est rentré pour le confinement. « Je suis au Portugal avec ma famille en ce moment, a-t-il expliqué. C’est difficile ici aussi, chaque jour plusieurs cas et décès sont signalés. J’espère que cela va vite passer. La santé reste le plus important, c’est ce que l’on souhaite à tout le monde. »

Loi de Marseille, le successeur de Rudi Garcia veille tout de même à ce que ses joueurs s’entretiennent. « En cette période, mon staff parle beaucoup avec les joueurs pour la préparation physique, nous leur avons transmis un programme à faire chez eux, haltères, vélo… le plus important est de respecter la distance sociale. Je parle aussi avec eux, mais plus sur l’aspect moral ».