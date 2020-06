OM : Villas-Boas, polémique, reconversion… Payet justifie sa prolongation surprise

true

Présent en conférence de presse, Dimitri Payet a expliqué pourquoi il avait décidé de prolonger jusqu’en juin 2024 avec l’OM en faisant de gros efforts financiers.

Sur sa décision surprise de prolonger

« L’idée a germé dans ma tête quand le président a demandé aux joueurs de faire des efforts. J’ai décidé de montrer l’exemple, de montrer que j’aimais le club. Le dire c’est bien, le prouver c’est mieux. J’avais une idée qui était de finir ma carrière ici mais de pas terminer mon histoire avec l’OM. Toujours dans le but de faire grandir l’institution. Les discussions ont été très faciles car les 2 camps avaient le même objectif (…) Je suis bien content d’arriver aujourd’hui sans que ça fuite. Même si le président ne voulait pas le faire j’ai insisté pour qu’il n’y ait pas de malentendu ».

Sur l’importance de Villas-Boas dans ce choix

« Je voulais aussi remercier le coach car ma réflexion a abouti quand je me suis épanoui sur le terrain, il en a fait beaucoup pour moi, et c’est particulier de partager cette conférence de presse avec lui aujourd’hui ».

Sur son refus de baisser son salaire durant le confinement

« En ce qui concerne la baisse des salaires pendant le confinement je l’assume mais je ne pouvais pas le faire. Je voulais faire quelques chose de plus concret et de plus symbolique. Pour rentrer dans le détails, j’ai 3 entreprises, j’en ai fermé une, et une 2ème que j’essaye de sauver mais j’ai des engagements. Je ne pouvais pas faire d’efforts pendant cette période mais la réflexion était déjà là ».

Sur sa reconversion possible

« Je n’ai pas d’idées précises sur ma reconversion mais je n’y pense pas. J’ai encore faim de ballon. On verra à ce moment-là par rapport aux besoins du club ».

Un choix purement personnel

« Le coach et moi sommes proches car nous sommes des affectifs. Je ne demande à personne de me suivre et de faire comme moi. Personne ne m’a obligé à le faire, je suis allé voir le président pour lui proposer. C’est ma carrière j’ai donc fait un choix qui me semble juste. Je dirai à mes coéquipiers que c’est quelque chose que j’ai fait pour ce club ».

Retranscription : compte Twitter du Phocéen.