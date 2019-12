OM : Villas-Boas possède le meilleur défenseur de L1 dans son effectif !

true

Devenu titulaire incontournable de l’OM en un rien de temps, le défenseur central Alvaro Gonzalez a fait valoir ses qualités de guerrier à la Ligue 1 entière.

Oubliez les Thiago Silva ou Marquinhos, monstres en Ligue 1, enfants effrayés en Champions League. Le vrai grand défenseur de l’élite est marseillais, eh oui, et il vient d’Espagne. Alvaro Gonzalez est en effet l’arrière ayant remporté le plus de duels depuis le début de la saison : 33 sur 46, soit 71,7%.

Alors OK, le joueur prêté par Villarreal n’a joué que 11 matches, ayant manqué le premier car André Villas-Boas l’avait laissé sur le banc et sept autres en raison de sa blessure au péroné ou à cause de suspension. Il n’était ainsi pas de la déculottée au Parc, ce qui aurait certainement fait baisser sa moyenne.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Mais il n’empêche que celui qui s’était un jour fait chambrer par Lionel Messi (Alvaro lui ayant dit qu’il était vraiment petit, l’Argentin lui avait rétorqué qu’il était vraiment nul) s’est taillé une belle réputation en L1. Et qu’à ses côtés, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Lucas Perrin ont vraiment progressé. Ce qui est aussi la marque des grands.