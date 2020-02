OM : Villas-Boas privé de Radonjic beaucoup plus longtemps que prévu ? 

true

Tout baigne à l’OM, solide dauphin du PSG en L1, et vainqueur dimanche sur la pelouse du LOSC (2-1), sans Dimitri Payet. Une victoire qui place plus que jamais le club phocéen sur la voie royale pour retrouver la Ligue et des champions. Seule ombre au tableau : la blessure de Nemanja Radonjic. Il faudra désormais se passer de lui, pour au moins trois semaines selon La Provence.

Radonjic manquera les réceptions de Nantes (samedi) et Amiens (6 mars), entrecoupées d’un déplacement à Nîmes (28 février), mais son absence pourrait être plus longue selon l’ancien médecin de l’OM Emmanuel Prou, interrogé par Le Phocéen, qui table plutôt sur une indisponibilité de six semaines.

« En général, chez les footballeurs, il s’agit d’une pubalgie à forme haute, au niveau des abdominaux. C’est une opération qui consiste à renforcer la paroi abdominale. Il s’agit de retendre les muscles de l’abdomen en suturant la zone de faiblesse. On peut parler d’un délai de trois semaines minimum pour reprendre le travail, mais pour un retour à la compétition, on table plutôt pour six semaines » a en effet expliqué l’ancien médecin de l’OM.