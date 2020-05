OM : Villas-Boas refuse la prolongation d’Eyraud, sa réponse est prodigieuse

true

Malgré la volonté affichée par les dirigeants de l’OM de reconduire André Villas-Boas, le technicien portugais a refusé la prolongation de contrat qui lui a été offerte.

Jacques-Henri Eyraud a agacé bien plus qu’un supporter de l’OM. En manigançant dans le dos d’André Villas-Boas, c’est le déconfinement de tous les Marseillais qu’il a gâché. Depuis jeudi dernier, plus un jour ne passe sans que l’inquiétude de voir partir AVB cet été grandit sur la Canebière. Ces doutes trouvent leurs origines dans le départ d’Andoni Zubizarreta, à qui Villas-Boas liait son futur.

Pour éteindre l’incendie qu’il a lui-même allumé, le président de l’OM a communiqué sur la prolongation de contrat récemment offerte au « Special Two. » En épluchant les archives récentes de n’importe quel grand club européen, on peut affirmer que communiquer sur un tel sujet est une grande première dans l’histoire. Le procédé est si atypique et stratégique que L’Équipe assure que Villas-Boas n’a pas donné suite à la proposition, qu’il voit comme une manigance de plus de ses dirigeants.

Villas-Boas pourrait être présent à la reprise en juin !

« André Villas-Boas est chez lui, en famille, près de Porto, et il ne digère pas vraiment le départ d’Andoni Zubizarreta. Lundi soir, il a refusé l’offre de prolongation, explique le quotidien sportif ce mercredi. Ce n’est pas tellement une affaire d’argent ni de durée de contrat : AVB a décliné parce que Zubi est parti et parce qu’il a du mal à croire au projet qui se dessine, davantage axé sur les finances que sur le sportif. » La Provence assure par ailleurs que ce même AVB n’exclut pas d’être présent à la reprise courant juin… en compagnie des six membres de son staff et comme si de rien n’était ! Si c’est le cas, en pleine contagion du coronavirus, cette option ne manquerait pas d’audace.