OM : Villas-Boas tient un sosie de Sergio Ramos sous la main

true

Même si Dario Benedetto a bien du mal à confirmer ses débuts remarquables, l’OM peut se satisfaire d’un Mercato estival réussi avec des recrues qui apportent un vrai plus. Valentin Rongier fait partie de ceux-là, tout comme le défenseur espagnol Alvaro.

Arrivé de Villarreal, Alvaro n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un véritable patron de la défense marseillaise. Avec une mentalité de leader qui fait beaucoup de bien à l’arrière-garde de Villas-Boas.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

D’ailleurs, le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garetier voit un certain mimétisme entre Alvaro et un certain… Sergio Ramos dans l’apport pour son équipe. « Le plus important, c’est la grinta et la crainte qu’il inspire à l’adversaire. Quelle est la référence depuis 15 au poste de défenseur central ? C’est un Espagnol et c’est Sergio Ramos. Évidemment, il est meilleur que Gonzalez, mais c’est quelqu’un qui fait peur et qui est vicieux. Clairement, c’est l’apanage du défenseur central. C’est quand même l’homme qui a dit quand il est arrivé : ‘Il n’y a qu’un seul Olympique dans le foot français, c’est l’OM », a estimé le journaliste.