OM : Villas-Boas tiraillé entre loyauté et attachement ?

Selon l’ancien gardien de but de l’OM Jérôme Alonzo, André Villas-Boas est confronté à un choix difficile pour son avenir à Marseille après le départ d’Andoni Zubizarreta.

Exit Zubizarreta. Avec le départ de l’Espagnol, c’est l’avenir d’André Villas-Boas qui est incertain, alors que le Portugais a réussi à ramener l’OM en Ligue des champions. Partira, partira pas ? Selon Jérôme Alonzo, difficile de répondre…

« Villas-Boas me semble être un homme de convictions, un homme sincère, et je pense qu’il est tiraillé entre sa loyauté envers Zubi, son ami, et son attachement à l’OM, au club, aux supporters », a confié l’ancien portier sur La Chaîne L’Equipe.

Et à Alonzo d’envisager plusieurs scénarios… « Est-ce qu’il a envie de s’embarquer en Ligue des champions avec aucune garantie, sauf celle d’avoir une équipe inférieure à celle de cette saison puisqu’il n’y a pas un rond ? J’aimerais qu’il reste. Il nous régale depuis qu’il est à Marseille. S’il décidait de rester, je ne tomberais pas de ma chaise. Il a prêté allégeance à Zubi mais dans le foot, ce ne serait pas le premier à retourner sa veste. »