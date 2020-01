OM : Villas-Boas tire son chapeau à Rongier et Payet

true

Sur Rongier

« Il a été excellent. Dans notre série, il est très important avec sa faculté à récupérer. Il se trouve bien avec les autres joueurs, avec Sanson. Il mérite. Il a eu de très bonnes performances. Il s’impose de façon remarquable. »

La traditionnelle « haie d’honneur » à l’entrainement aujourd’hui pour @AlvaroGonzalez_ qui fête ses 30 ans ! Joyeux annversaire 🎉

cc @BounaSarr_10 tu vas avoir des problèmes 😅 #teamOM pic.twitter.com/KzrvRdEZle — Le Phocéen (@lephoceen) January 8, 2020

Sur Payet

« A ce niveau là il est exceptionnel. Il fait la différence. Il nous fait gagner. Il est bien dans le groupe. Je pense qu’il y a eu une transformation personnelle aussi. »

Sur le déplacement à Rennes

« On a la possibilité d’écarter un concurrent direct. C’est un match important. Si on le gagne, on fera une très bonne opération. Après, si on ramène un match nul, ce sera un bon résultat aussi. »