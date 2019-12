OM : André Villas-Boas tire un premier bilan à la mi-saison

true

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas ne cache pas sa satisfaction du devoir accompli à la mi-saison, alors que son équipe pointe au deuxième rang de L1 derrière le PSG.

L’OM a bien bouclé son année 2019 en dominant Nîmes samedi à domicile (3-1). Grâce encore à un Dimitri Payet de gala, les hommes d’André Villas-Boas ont pris la mesure de Crocos trop limités et finissent 2019 dans la peau du dauphin du PSG, avec cinq points d’avance sur le Stade Rennais. Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs dans un match explosif le 10 janvier prochain au Roazhon Park.

En attendant, le coach de l’OM savoure cette demi-saison et en tire un premier bilan forcément positif. « Mon bilan à mi-saison ? Je pense que le changement a été individuel, parce que la qualité est là, a-t-il constaté. Chacun a changé de mentalité, c’est ce qui nous permet d’être deuxième, parce que l’équipe est la même quasiment que celle qui a joué la finale de Ligue Europa (2018), et qui a fini cinquième l’an dernier. »

Villas-Boas se méfie du calendrier de l’OM

Villas-Boas sait aussi que la suite s’annonce bien corsée pour l’OM. « C’était très important de gagner. Tout le monde était nerveux, moi aussi, et il fallait contenir notre impatience, a-t-il poursuivi. On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes sera un match très important. On a des rencontres très difficiles en deuxième partie de saison, en déplacements à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille… »