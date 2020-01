OM : Villas-Boas vs Eyraud, Pierre Ménès a choisi son camp

true

Passablement agacé par la nomination de l’anglais Paul Aldridge pour faciliter l’exfiltration de joueurs de l’OM vers la Premier League, André Villas-Boas a dégoupillé mercredi en conférence de presse. Le Portugais a mis un monumental coup de pression à Jacques-Henri Eyraud, liant son futur à celui d’Andoni Zubizarreta.

L’«incorrigible » Eyraud « ne comprend rien »

Forcément cette sortie a mis le feu aux poudres alors que l’OM s’affiche à la 2e place de Ligue 1. Elle a aussi vivement fait réagir Pierre Ménès. S’il n’avait pas beaucoup défendu Marcelo Bielsa à l’époque de sa guerre avec Vincent Labrune, le consultant du CFC a cette fois pris fait et cause pour le « Special Two » face au président Eyraud.

« Inquiétante conf de presse de Villas Boas où on apprend que le club recrute dans son dos. Incorrigible », écrit Pierre Ménès sur Twitter. Estimant que cette sortie est une « catastrophe », le trublion de Canal+ en veut énormément à Jacques-Henri Eyraud, l’homme qui « ne comprend rien » sur les liens entre les résultats sportifs et le financier.