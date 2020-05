OM : Zubizarreta, Villas-Boas, vente du club… Eyraud met les choses au clair !

true

C’est la crise à l’Olympique de Marseille. Avec le départ d’Andoni Zubizarreta et celui, probable d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a dû sortir du silence dans l’émission Rothen régale sur RMC Sport. Ses mots.

Sur le départ d’Andoni Zubizarreta

« C’est un moment fort, Andoni, c’est le premier manager que j’ai recruté il y a presque quatre ans. On a bouclé ensemble la phase 1 de notre projet, un peu de reconstruction, de refondation. Il s’est acquitté très bien de cette tâche. maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Evidemment, en repose beaucoup sur des considérations financières. Nous devons absolument atteindre l’équilibre financier. J’ai voulu muscler l’organisation. Dès l’automne dernier j’avais prévenu Andoni que je recruterait un directeur général chargé du football. En parlant avec lui, on a décidé d’un commun accord de se séparer. J’aurais préféré qu’il reste. Il a eu beaucoup de succès, et je ne veux pas l’oublier, mais on rentre dans une nouvelle phase. il faut avoir des résultats en terme de trading, de cessions et on va mettre en place une organisation pour y arriver ».

Sur le risque de départ d’André Villas-Boas

« Je l’ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd’hui. Ca sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu’est-ce que vous voulez que le vous dise ? La suite ? Ce sont des discussion à avoir en tête à tête, une fois que de nombreuses incertitudes seront levées, nous sommes dans une procédure longue avec le fair-play financier, explique Jacques-Henri Eyraud. Tant que ces contraintes ne sont pas levées, il est difficile de prendre des positions assez tôt. Mais sur ce sujet, je veux être très clair. André, c’est le coach de l’OM et ce doit être le coach de l’OM pendant un long moment ».

Sur les rumeurs de vente du club

« Je ne sais pas combien de fois je l’ai démenti, même Frank l’a démenti. C’est l’OM, entre ceux qui rêvent la nuit qu’on ne soit plus dans le paysage et ceux qui ont d’autres intérêts pour véhiculer ce type de rumeurs dans ces moments un peu plus difficiles, que voulez-vous que je vous dise ? Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c’est n’importe quoi ce sont des fake news. (…) Le club n’est pas à vendre ».