Résultat Coupe de France : OL 0-0 OM (mi-temps)

C’est la pause au Groupama Stadium et l’Olympico n’a pas accouché de but, ni de grosses occasions. Les Marseillais sont parfaitement entrés dans la partie, dominant les vingt premières minutes. Germain de près et Strootman de vingt mètres ont tenté leur chance mais leurs frappes ont été soit détournées dans le premier cas, soit pas assez puissante dans le second pour inquiéter Anthony Lopes.

0-0 à la pause. La #TeamOL s’est montrée dangereuse avec plusieurs bonnes occasions sans parvenir à ouvrir le score. 🔴🔵 #OLOM pic.twitter.com/rAow9cZ0i6 — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2020

Lyon a bien réagi par la suite, reprenant le contrôle du jeu. Comme les Phocéens, les Gones ont parfois inquiété la défense adverse, mais sans parvenir à mettre en danger Yohann Pelé. Bref, tout reste à faire dans cette partie de belle intensité entre l’OL et l’OM.