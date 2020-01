Résultat Ligue 1 : l’OM sans inspiration face à Angers (0-0, MT)

true

Le défi était connu pour l’OM : continuer à aligner les succès sans son milieu de terrain si précieux, Dimitri Payet, suspendu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie sans le Réunionnais n’est pas simple pour André Villas-Boas et ses troupes.

En dépit de la possession de balle, et de quelques frappes non cadrées, les Marseillais ne se sont pas crées une seule occasion nette, hormis Radonjic, bien servi par Benedetto, en toute fin de premier acte. Face à un bloc angevin bien regroupé (seul Thioub est en pointe) dans sa moitié de terrain et peu disposé à tenter sa chance en contres.

🕒37′ | #OMSCO 0⃣-0⃣ Nouvelle tentative olympienne : après un ballon mal renvoyé, Nemanja Radonjic frappe du gauche, mais il ne trouve pas le cadre. pic.twitter.com/5HbJQCYaHw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 25 janvier 2020

Pour les Phocéens, il faudra donc faire la différence en seconde période. Et ne pas laisser les Angevins prendre confiance…