Stade de Reims – Mercato : l’OM prêt à dégainer pour Boulaye Dia ?

Selon les informations du 10 Sport, l’OM devrait passer à l’offensive pour tenter d’enrôler Boulaye Dia, l’attaquant du Stade de Reims.

Arrivé de Jura Sud en 2018, Boulaye Dia pourrait permettre au Stade de Reims de faire une jolie plus value. L’ancien joueur d’Oyonnax vient d’inscrire 7 buts en 2019-20 et sa côte sur le marché a grimpé. Selon plusieurs sources, le Stade Rennais et l’OM ont des vues sur l’attaquant, tout comme les Anglais de Brighton.

Le Stade de Reims demanderait 12 M€ pour le transfert de Dia, sous contrat jusqu’en juin 2022. Et selon Le 10 Sport, l’OM s’apprête à attaquer sur le dossier. « L’intérêt des Marseillais pour Boulaye Dia est réel et commence à prendre de l’ampleur. Selon nos informations, du côté de l’OM, on se prépare clairement à une offensive », révèle le média.

« Reims, très gourmand cet été, espère entre 10 et 15 millions d’euros pour son attaquant. »

Selon lui, l’optimisme est même de rigueur sur les bords de la Canebière… « L’OM a bon espoir de pouvoir récupérer cet atout offensif. Reims, très gourmand cet été, espère entre 10 et 15 millions d’euros pour son attaquant. »