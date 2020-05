Stade Rennais : du nouveau dans le dossier Mbaye Niang à l’OM

Ce devait être LE dossier chaud du mercato entre deux clubs français. En l’occurrence le Stade Rennais et l’OM, au sujet de l’attaquant, Mbaye Niang, qui, comme vous le savez sans doute, ne cache pas son envie de rejoindre le club phocéen dans les prochains mois.

Sur les ondes de RTL, ce soir, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, en a dit plus sur le dossier. Et ça ne devrait pas nécessairement rassurer les supporters marseillais.

« J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact. »

