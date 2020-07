Stade Rennais, OL, OM – Mercato : Balerdi, accord trouvé avec Marseille ?

true

Selon la presse argentine, l’OM et le Borussia Dortmund auraient trouvé un accord pour le prêt de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin.

Hier soir, après la victoire de l’OM lors de son premier match de préparation face aux Autrichiens de Pinzgau (5-1), André Villas-Boas avait laissé filtrer une pointe d’inquiétude pour l’arrivée à Marseille de Leonardo Balerdi, en raison de la concurrence qui semble se créer dans ce dossier, celle de l’OL et du Stade Rennais en particulier.

« Je n’ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n’est pas encore fait. On sait que d’autres clubs s’intéressent à lui, j’espère qu’on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente », avait temporisé le technicien marseillais.

Un prêt avec option d’achat de 15 M€ déjà conclu ?

Apparemment, les choses ont bougé puisque ce lundi, le média argentin TyC Sports annonce qu’un accord oral a été trouvé entre les dirigeants des deux clubs. Selon la source, l’OM et le Borussia se seraient en effet entendus sur un prêt avec option d’achat à 15 M€. A 21 ans, Balerdi débarquerait donc à l’OM après une saison où il n’a joué que 128 minutes avec Dortmund. « Il doit gagner du temps de jeu et de l’expérience », avait confié le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc.