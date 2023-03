Un Rennais recadré, Dolberg refait parler de lui, un ex du PSG entre le Real et Monaco ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Stade Rennais : Omrani a été recadré

Warmed Omari est revenu sur la dure période traversée à son retour de blessure après la trêve hivernale. « Je l’ai très mal vécu. Il y a ce match à Reims où l’équipe fait une contre-performance collective après laquelle le coach décide de faire certains choix et on se sent automatiquement visé, a-t-il confié à So Foot. Je me disais que j’allais retrouver ma place, puis j’ai vu les matchs s’enchaîner et je me suis dit que ça allait devenir compliqué. J’ai mal réagi au début. Je n’étais pas assez professionnel, j’étais un peu dans mon délire personnel à être énervé d’être sur le banc et ce n’était pas la bonne solution. Et ça s’est vu : j’étais mauvais sur le terrain. Il a fallu que je comprenne qu’on comptait sur moi au club, ça m’a permis de faire abstraction de tout ce qui avait été négatif depuis mon retour. J’ai senti un froid dans ma relation avec le staff, mais c’est peut-être moi qui l’ai installé aussi. Je n’étais plus souriant sur le terrain ni en dehors. Quand tu n’as pas un minimum de joie dans ce que tu fais, tu ne peux pas être productif. Le coach et Florian Maurice m’ont rassuré et m’ont fait comprendre que je me trompais de chemin, qu’il fallait que je me remette dedans et que ce n’était pas le bon Warmed qu’on était en train de voir. J’ai écouté leurs conseils, ceux de mes agents aussi, ça fait du bien parfois d’entendre qu’on fait de la merde. Il faut savoir se le dire quand c’est le cas. J’ai décidé de changer d’attitude et je suis content maintenant. »

OGC Nice : un quatrième club un une saison pour Dolberg ?

Les affaires ne s’arrangent pas pour Kasper Dolberg. Toujours sous contrat avec l’OGC Nice, l’attaquant danois pourrait porter les couleurs d’un quatrième club cette saison. Prêté à Séville en début de saison, l’intéressé a vu son contrat résilié pour prendre la direction d’Hoffenheim... où il ne joue guère plus ! Il a disputé 8 matches pour aucun but. Selon Fanatik, Besiktas serait intéressé pour le récupérer en fin de saison.

AS Monaco : Disasi clarifie son avenir

Appelé en équipe de France, Axel Disasi a clarifié son avenir à l’AS Monaco, lui qui souhaite aller voir plus haut. « Déjà grâce à Monaco, j'ai pu atteindre la sélection. Donc sur ce point-là, je suis reconnaissant envers le club. Pour la suite, il y aura une réflexion qui se fera, a-t-il affirmé à Goal. Pour être appelé ici, il faut jouer l'Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C'est notre ambition aussi avec l'AS Monaco donc il faudra se qualifier pour l'Europe et ensuite on verra ce qu'il va se passer. On parle de Ligue des champions bien sûr. L'Europa League, je connais. Mais c'est vrai que quand j'en parle avec Dayot (Upamecano) ou Ibrahima (Konaté), j'ai envie d'y goûter et je veux me donner les moyens d'y être. C’est une réflexion que j'aurai. Je sens que je passe des caps, je viens d'avoir 25 ans, j'ai envie de connaître le très très haut niveau et je suis toujours à fond dans ce que j'entreprends. Les objectifs de l'AS Monaco concordent pour l'instant avec les miens, à savoir se qualifier directement pour la Ligue des champions. On verra ce qu'il se passe pour la fin de saison et en fonction des résultats du club ma réflexion se posera. »

FC Lorient : Le Fée veut voir plus haut

Satisfait de ses performances avec les Merlus (4 buts, 5 passes décisives), pour sa troisième saison en Ligue 1, Enzo Le Fée espère gagner l’Euro Espoirs avant de vivre une nouvelle expérience cet été, à l’extérieur de son Morbihan natal. « Je sais que je peux faire nettement mieux. Une certaine maturité s’est installée dans mon jeu, c’est le gros point qui a changé, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Je sais que j’ai changé de statut, je suis devenu un titulaire indiscutable en club mais je ne me repose pas sur ça. Je suis dans une période moins bien en ce moment mais j’ai quand même la confiance du coach (Régis Le Bris) qui me permet de garder ma ligne directrice. J’ai quelques matches références et je veux m’appuyer dessus pour aller haut. Il faut y aller étape par étape mais jusqu’à la plus haute : l’équipe de France A, être dans un grand club européen, gagner la Ligue des champions. J’ai connu des choses dans ma vie qui font que je suis obligé de réussir. Pour mon père, ma mère. Ils ont fait tellement de sacrifices que je n’ai pas le droit d’échouer. J’y pense tous les jours (Il montre l’une de ses mains.) Je les ai tatoués sur le haut de mon corps. J’ai toujours cette sensation de les décevoir quand je ne suis pas bon. »

AS Monaco : Gallardo entre l’ASM et le Real Madrid ?

Si Philippe Clement ne semblait pas en danger, à court terme, les dirigeants de l’AS Monaco songent déjà à le remplacer la saison prochaine. Selon Media Foot, un premier contact téléphonique a ainsi eu lieu avec Marcelo Gallardo. L’ancien milieu de terrain de l’ASM serait également dans les petits papiers du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti.

🚨🎖️| Marcelo Gallardo is another name appearing on Real Madrid’s list. @brunoandrd pic.twitter.com/BWX8sFijy4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 26, 2023

RC Strasbourg : Doukouré appelé en Espoirs

Selon Fabrice Hawkins, Pierre Kalulu blessé va quitter les Bleuets et déclarer forfait pour le deuxième match amical contre l’Espagne, ce mardi. C’est le Strasbourgeois Ismaël Doukouré qui va le remplacer.