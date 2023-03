Nouvelle prolongation à Nice, Haïfa ne vise pas que Krasso en France, coup dur pour Doku

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : une nouvelle prolongation chez les Aiglons ! (officiel)

Après Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui, c'est au tour de Teddy Boulhendi de prolonger son contrat avec l'OGC Nice cette saison. Le troisième gardien du Gym, qui attend toujours sa première apparition en professionnel, est désormais lié jusqu'en juin 2025 avec son club formateur.

ASSE, Lorient : après Krasso, le Maccabi-Haïfa vise Abergel

Le Maccabi-Haïfa veut faire son marché en France. En plus de l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso, le club israélien serait également intéressé par le milieu de terrain de Lorient, Laurent Abergel, si l'on en croit les informations de Foot Mercato.

Stade Rennais : coup dur pour Doku

Appelé avec la Belgique pour le rassemblement du mois de mars, l'ailier droit du Stade Rennais, Jérémy Doku, a quitté la sélection belge, insuffisamment remis de sa blessure contractée lors de la défaite face à l'Olympique de Marseille (1-0), le 5 mars dernier. L'ancien joueur d'Anderlecht est donc rentré à Rennes.

Stade de Reims : Still rêve même de Championship !

Courtisé par West Ham en vue de la saison prochaine, Will Still a réitéré son rêve de coacher un jour en Angleterre. « L’Angleterre m’a toujours semblé être ma maison et un endroit où j'aimerais retourner, a déclaré l’entraîneur du Stade de Reims à Sky Sports. J'aurais l'impression de rentrer chez moi, tout simplement parce que la culture anglaise fait partie de moi, de mes racines, de ma famille, de ce que je suis. Je pense que si vous demandez à n'importe quel enfant ce qu'il aimerait faire, il vous répondra qu'il aimerait être un footballeur ou un manager de Premier League. Et je ne suis pas différent. J'ai été élevé comme tout le monde et j'avais les mêmes rêves. Je vais continuer à les réaliser. Si ça arrive un jour, je le mériterai, ou j'espère que je l'aurai mérité, mais je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire avant d'y arriver et de tout ce que j'ai à apprendre. Pour l'instant, je laisse ça de côté. Vincent Kompany était à Anderlecht l'année dernière, il est allé en Championship (à Burnley) et il fait un travail incroyable. Je pense que le championnat rivalise avec les meilleurs du monde. Toutes les portes sont ouvertes. Je n’exclus rien. »