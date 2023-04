Der Zakarian enrage contre l'arbitrage après l'OM, Still prévient le FC Nantes, coups dur à Nice

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

OM - Montpellier : Der Zakarian enrage contre l'arbitrage

Après le match nul décroché ce vendredi par les siens sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-0), l'entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, a pesté contre le pénalty sifflé aux Olympiens. "Pour moi, le pénalty est sévère. Il contre du pied et après ça vient sur le bras. Le ballon n'allait pas au but. Je trouve que c'est sévère. Il ne faut pas dire alors que quand le ballon touche un membre inférieur, on ne siffle pas."

OGC Nice : quatre absents pour Angers

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur le terrain du SCO d'Angers, le coach de l'OGC Nice, Didier Digard, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre. "Pour ce week-end, on n’a que Sofiane Diop et Jordan Lotomba, pour qui ce sera un peu plus long, et Youcef Atal. Je pense aussi qu’on ne prendra pas le risque d’amener Hicham Boudaoui après la sélection. On va bien le laisser se reposer. On a la chance d’avoir du monde donc si je devais me positionner aujourd’hui, je ne prendrais pas de risque avec Hicham."

Stade de Reims : Still prévient le FC Nantes

Également présent ce jeudi devant la presse à deux jours du match face au FC Nantes, le coach du Stade de Reims, Will Still, a annoncé qu'il espérait relancer une série à la Beaujoire. "On souhaite écrire une histoire aussi belle que la précédente. Maintenant, on ne vit pas dans un monde de papillons et de fées roses. Un déplacement à Nantes n’est jamais une chose facile."

Lorient : Le Bris réagit à sa prolongation...

Ce jeudi, Lorient a annoncé que Régis le Bris et son staff prolongeaient leur contrat de deux saisons supplémentaires, passant donc de juin 2025 à juin 2027. Sur le site officiel des Merlus, le technicien de 47 ans s'est exprimé après sa prolongation. "Le fait de se projeter dans la durée au FC Lorient nous procure beaucoup de joie et de fierté. Nous voulons, tout d’abord, rappeler notre bonheur de travailler au quotidien avec ce groupe professionnel et d’accompagner la progression de chaque joueur. Plus largement, la fierté de participer à la construction d’un projet club ambitieux et structuré est très forte."

... et enregistre un retour de taille pour la fin de saison

Par ailleurs, l'entraîneur lorientais a pu compter sur le retour à l'entraînement d'Yvon Mvogo. Gravement blessé au genou lors de la défaite face au Paris Saint-Germain (2-1), le 6 novembre dernier, le gardien suisse a fait son retour ce jeudi à l'entraînement. Son retour sur les terrains se rapproche.

AJ Auxerre - Troyes : les groupes convoqués par Pelissier et Kisnorbo

L'entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier a retenu un groupe de 20 joueurs pour la réception ce samedi (17h) de l'ESTAC. Annoncé incertain en raison d'un blessure à la cheville pendant la trêve internationale, Isaak Touré est finalement présent. Elisha Owusu et Théo Pellenard, blessés, sont eux toujours absents. Côté Troyen, Patrick Kisnorbo a convoqué un groupe de 21 joueurs où Abdu Conté, Yasser Larouci, Jackson Porozo, Jeff Reine-Adelaïde et Florian Tardieu manquent à l'appel.