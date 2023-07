Dembélé a trouvé son nouveau club, accord confirmé pour Gift Orban, le remplaçant de Vlahovic déniché en L1 ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

OL : Dembélé a trouvé son nouveau club !

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite puisqu'il aurait donné son accord verbal pour rejoindre Al-Ettifaq, d'après le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. Il ne resterait que quelques détails à règler entre les deux parties.

LOSC : David pour remplacer Vlahovic à la Juventus ?

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait se rabattre sur Dusan Vlahovic pour renforcer son attaque cet été, la Juventus Turin, qui est déjà à la recherche de son remplaçant, pourrait le trouver en Ligue 1 puisque la Vieille Dame se pencherait sur l’attaquant du LOSC, Jonathan David, si l’on en croit les informations de Tuttosport.

LOSC : accord confirmé entre Lille et Gift Orban !

Selon les informations du Petit Lillois, l'attaquant de La Gantoise, Gift Orban, qui pourrait bien devenir le successeur de Jonathan David à Lille, aurait bien donné son accord au LOSC. Mais alors que le club belge réclamerait 25 millions d'euros pour son buteur, les dirigeants lillois estimeraient le Nigérian entre 15 et 20 millions d'euros.

LOSC, OGC Nice : les deux clubs se bataillent un ancien Rennais

Selon les informations de L’Équipe, le LOSC et de l’OGC Nice auraient une cible commune lors de ce mercato estival. Il s’agirait de l’ancien ailier gauche du Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana, qui évolue désormais à Southampton.

Mais aussi...

Stade Rennais : première offre d’Aston Villa refusée pour Doku !

D’après Foot Mercato, Aston Villa aurait soumis au Stade Rennais une première offre d’environ 20 millions de livres sterling pour Jérémy Doku. Proposition refusée par les dirigeants rennais. Une seconde offre serait en préparation du côté des Villans.

Stade Rennais : le nouveau maillot extérieur dévoilé !

Le Stade Rennais a dévoilé ce samedi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Il est blanc comme celui de l'exercice passé, mais les détails changent.

À 𝑅𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠, unis sous les mêmes couleurs. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/ebCQrjI8MX — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 22, 2023

AS Monaco : ça chauffe entre l’ASM et une pépite brésilienne !

L’AS Monaco serait tout proche de boucler la signature du jeune attaquant de Santos, Deivid Washington. D’après le journaliste du 10 Sport, Alexis Bernard, l’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Sur le Rocher, un contrat de cinq ans attendrait la pépite brésilienne.

Et aussi...

RC Strasbourg : c’est officiel pour Emegha !

Le RC Strasbourg a annoncé officiellement ce samedi le recrutement de l'attaquant du Sturm Graz, Emanuel Emegha. Le club alsacien aurait déboursé pas moins de 12 millions d'euros pour s'attacher les services du Néerlandais.

Stade de Reims : cinquième recrue estivale officialisée !

Le Stade de Reims a confirmé ce samedi la venue de Joseph Okumu en provenance de La Gantoise. Après Oumar Diakité, Amine Salama, Teddy Teuma et Reda Khadra, le défenseur central kenyan est devenu la cinquième recrue de l’été du club champenois.

Toulouse, Girondins : Dejaegere revient sur son été agité

Brecht Dejaegere, qui arrivait en fin de contrat cet été avec le TFC, a rejoint librement la franchise américaine de Charlotte lors de ce mercato estival. Mais alors qu'il était ardemment courtisé par les Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain belge a clamé à nouveau son amour pour Toulouse, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de rejoindre le rival. "En France, Metz ou encore Reims se sont intéressés à mon profil. Mais je me suis dit qu’en Ligue 1, c’était Toulouse ou rien. Bordeaux ? Je me sentais très bien à Toulouse, j’ai reçu un nombre impressionnant de messages de supporters sur les réseaux, c’était fou. Je me sentais chez moi et très apprécié ici. Après tout ce que j’ai fait pour Toulouse... Je suis un mec fidèle. Je n’ai connu que trois clubs en 14 ans de carrière, ça veut dire quelque chose. J’ai essayé d’écrire une belle histoire avec le TFC. Les supporters ont fait beaucoup pour moi, donc j’ai fait quelque chose pour eux. Au début, la proposition de Toulouse était d’un an, j’en voulais deux. Le foot aujourd’hui, c’est compliqué et l’âge est à prendre en compte. Je ne voulais pas que tout ce que j’ai fait pour Toulouse tombe aux oubliettes et lire des : "Bibiche, tu vas à Bordeaux, casse-toi". J’ai été si bien accueilli au Stadium... Je sortais d’une saison difficile à La Gantoise. Le TFC et ses supporters m’ont relancé. Quand je sens l’amour autour de moi, je peux faire beaucoup. Je suis un bon joueur, mais avec l’amour je peux être un très bon joueur. Je l’ai senti de suite à Toulouse."

Podcast Men's Up Life