Ménès détruit une piste à Rennes, Lees-Melou (Brest) sort du silence, le LOSC ferme la porte

Alors que le Stade Rennais est sur les rangs pour recruter Guillermo Maripan (AS Monaco) afin d’amener de l’expérience dans le secteur défensif, Pierre Ménès n’est pas emballé par l’idée de voir le Chilien en Bretagne.

Sur sa chaîne YouTube, après la défaite de l’AS Monaco contre Reims (1-3), le consultant a découpé le Chilien : « Quand je vois que Rennes veut enrôler Maripan… J’espère qu’il y avait un émissaire breton contre Reims. Le Chilien, c’est quand même un terrible train de marchandises… Il est responsable sur les trois buts de Reims. Sur le but de Khadra, il se prend une aile de pigeon et une accélération. Accélérer, ce n’est visiblement pas dans le dico de Maripan… »

Retour sur les 3 premiers matchs de cette 18e journée.https://t.co/A7eyCcIKPj via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 13, 2024

Stade Brestois : porte fermée pour Lees-Melou, pas pour Brassier

Président du Stade Brestois, Denis Le Saint a évoqué sur Prime Vidéo les dossiers chauds du Mercato. Il a d’abord fermé la porte à Pierre Lees-Melou, courtisé par le Stade Rennais mais prolongé en novembre dernier : « On a été surpris de la manière dont ça a été fait. On n’y était pas préparés mais on veut s’engager durablement avec Pierre. C’est quelqu’un qui va bien dans l’esprit et dans le groupe ». Pierre Lees-Melou a d’ailleurs réagi à l’intérêt rennais : « Le président a parlé, on va se voir dans les prochains jours (…) Le Stade Rennais ? C’est un très bon club, on ne peut pas le nier (…) Si je suis intransférable, je ne vais donc pas bouger ».

Pour Lilian Brassier, la porte est ouverte à l’AS Monaco, au Milan AC ou à Naples comme l’a confirmé le joueur lui-même : « J’ai travaillé pour avoir des sollicitations et ça fait plaisir. Il y a des possibilités que je reste, des possibilités que je parte… Je ne me casse pas la tête ».

LOSC : Létang fait une grosse mise au point sur le Mercato

A l’issue de la victoire du LOSC face à Lorient (3-0), Olivier Létang, le président des Dogues a fait le point sur le Mercato, ne confirmant qu’un seul départ possible : celui d’Akim Zedadka, qui dispose d’un bon de sortie.

« Sinon, aucun de nos joueurs ne sortira. On va garder cet effectif. On veut le renforcer, mais ce qu’on veut, encore une fois, c’est tout donner, et ne pas avoir de regrets en fin de saison (…) Je dis toujours que le meilleur argument marketing c’est de gagner des matchs. On ne peut pas mettre une exigence très forte au niveau des joueurs en acceptant que des joueurs partent ».

Si la vente de Tiago Djalo à la Juventus se confirme, le Portugais restera en prêt pour la fin de saison.

OGC Nice : Farioli ne veut pas utiliser l’excuse des absents

Pas franchement satisfait par le visage de son équipe de Nice, défaite sur le terrain du Stade Rennais (0-2) samedi, Francesco Farioli refuse cependant de se cacher derrière les absences de Jean-Clair Todibo, Kephren Thuram et Jérémie Boga pour justifier les ratés de son équipe.

« Clairement, ce sont trois joueurs fondamentaux. Il va également nous manquer Terem Moffi (en partance pour la CAN) mais il ne faut pas nous apitoyer sur notre sort. C’est aux joueurs qui sont là de prouver qu’ils peuvent assumer les responsabilités qui nous attendent lors de ce prochain mois ».

Toujours second de Ligue 1 grâce au faux pas de l’AS Monaco contre Reims (1-3), Nice marque quand même le pas depuis sa première défaite à Nantes…

AS Monaco : Minamino brille loin à la Coupe d’Asie

Si l’AS Monaco a souffert ce week-end et s’est incliné (1-3) face au Stade de Reims en Ligue 1, Takumi Minamino s’est lui régalé dans son entrée en lice en Coupe d’Asie. Il a en effet inscrit un doublé pour la victoire du Japon face au Viêt Nam (4-2).

