Ménès inquiété par la justice, braderie à Bordeaux, Matuidi de retour en France... Le Mercato L1 s'emballe

Pierre Ménès dans l'oeil de la justice

Le documentaire de Marie Portolano continue de poursuivre Pierre Ménès. L'AFP nous apprend en effet qu'une enquête a été ouverte du côté de Nanterre quant aux agissements de l'ancien chroniqueur vedette de Canal+. Parti de la chaîne cryptée depuis, l'ancien journaliste de L'Equipe a lancé son propre site internet en solo pour relancer sa carrière.

Après Bernardoni et Thioub, un nouveau départ au SCO Angers

Après s'être séparé de Paul Bernardoni et Sada Thioub, partis renforcés l'ASSE, le SCO Angers poursuit son dégraissage. Selon L'Equipe, Laurent Boissier, le directeur sportif angevin, a trouvé une porte de sortie pour Antonin Bobichon (26 ans). Le milieu va rejoindre l'AS Nancy-Lorraine (L2) en prêt sans option d'achat.

Metz recrute un ancien du Stade Rennais

Diminué par la présence de sept de ses joueurs à la CAN, le FC Metz a enregistré un premier renfort hier avec la signature du défenseur camerounais Jean-Armel Kana-Biyik (libre depuis son départ de Gaziantepspor en septembre, 32 ans). L'ancien Rennais – qui s'est engagé pour six mois - s'entraînait depuis début novembre avec le club lorrain. Par ailleurs, L'Equipe affirme que les Grenats cherchent à recruter le latéral gauche portugais Abdu Conté (Moreirense, 23 ans).

RC Strasbourg : Caci aurait signé en Allemagne

En fin de contrat en juin, Anthony Caci (24 ans) quittera le RC Strasbourg libre comme l'air cet été. Selon L'Equipe et Alsasports, le latéral gauche – présent aux derniers JO avec les Bleuets – aurait déjà signé un contrat de quatre saisons avec le club allemand de Mayence.

Girondins : trois départs attendus, Lorient à l'affût

Si l'actualité des Girondins concerne surtout la tenue ou non du match face à l'OM demain au Matmut Atlantique, le club aquitain garde quand même un œil sur le Mercato. Un marché que Bordeaux espère actif dans le sens des départs pour pouvoir finaliser quelques arrivées. Selon Loïc Tanzi (RMC Sport), le club espère vendre ou prêter plusieurs éléments. Josh Maja, Hwang Ui-Jo ou encore Mehdi Zerkane font partie des partants potentiels. Concernant le dernier nommé, le journaliste parle d'un prêt possible au FC Lorient.

Matuidi, le gros coup de l'ESTAC ?

Après avoir changé d'entraîneur avec l'arrivée de Bruno Irles en remplacement de Laurent Batlles, l'ESTAC pourrait enchaîner avec un gros coup du Mercato. Selon Foot Mercato et l'Est Eclair, le club aubois rêverait d'attirer Blaise Matuidi (Inter Miami, 34 ans) mais le dossier s'annonce complexe. S'il ne sera pas retenu par son club de MLS, Troyes doit faire face à la concurrence de clubs du Golfe comme Al Gharafa. Cet hiver, l'ESTAC entend recruter quatre joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant de couloir et un buteur.

MHSC : Nicollin fait quelques annonces sur les prolongations

Invité sur France Bleu Hérault, Laurent Nicollin a évoqué les dossiers sensibles du Mercato et les fins de contrat. Nicholas Gioacchini, prêté avec option d'achat par Caen ? « Si le coach le fait jouer, c’est qu’il en est content. On n’a pas le temps d’analyser si on lève l’option ou pas. C’est un joueur qui bosse bien. On verra au mois de mai où nous en sommes et en fonction, on verra si on le garde ou non ». Sur les prolongations des jeunes Wahi et Delaye : « On travaille là-dessus aussi. Il y a des discussions en cours… » Enfin, concernant les cas de Junior Sambia et Mihailo Ristic, le président montpelliérain a aussi joué franc jeu : « Junior, on a essayé il y a 3 ou 4 mois de discuter avec son agent, il y a eu des propositions financières un peu trop importantes pour nous donc à cet instant, c’est le statu quo. Pour Mihailo, on va discuter comme on discutera avec d’autres. On verra déjà s’il souhaite rester à Montpellier et s’il n’a pas signé ailleurs. On échangera. Comme avec Junior, nous ne sommes fermés sur rien. Ces joueurs bossent bien, il n’y a pas de raison que… »

AS Monaco, ESTAC : les dirigeants se justifient pour Kovac et Batlles

L'AS Monaco et l'ESTAC ont surpris beaucoup de monde en changeant d'entraîneur durant la trêve. Au moment d'introniser Philippe Clément (en Principauté) et Bruno Irles (dans l'Aube), les dirigeants se sont enfin justifiés.

Pour Monaco, le directeur sportif Paul Mitchell a parlé d'insuffisance de résultats : « « On a fait une longue analyse après Rennes et on a estimé que les objectifs auraient du mal à être atteints. Il fallait changer pour se donner les meilleures chances. On n'a pas figuré une seule fois dans le top 5 cette saison, alors que le gros soutien de l'actionnaire nous a permis de ne pas perdre de joueurs clés, ce qui aurait dû nous donner un temps d'avance pour être performants dès la première journée ».

A Troyes, le président exécutif Aymeric Magne met en avant des divergences de points de vue : « On a souahité faire un bilan de mi-saison avec Laurent, les actionnaires et François Vitali, pour voir où on se situait (…) On a analysé notre mercato estival. Il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes, on en est conscients. Du coup, on a échangé avec Laurent sur la vision du club, celle de nos actionnaires, notre vision et on a eu pas mal de désaccords sur le futur. Dans ce cadre-là, on a pris nos responsabilités de chaque côté ».