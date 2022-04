Mino Raiola réagit à l’annonce de sa mort

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La presse italienne avait annoncé la mort de Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs, plus tôt dans la journée. Après les démentis de ses proches, c’est au tour du principal intéressé de démentir : « État de santé actuel pour ceux qui se demandent : énervé ! Deuxième fois en 4 mois qu’ils me tuent. Je semble également être capable de ressusciter. »

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.