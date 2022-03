Monaco brûle avant le PSG, un taulier vient aider Guion à Bordeaux, un sous Messi à Rennes ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

AS Monaco : du rififi en haut lieu ?

L’Équipe a lâché une bombe hier soir. « Très déçu par les mauvais résultats de l'AS Monaco, le président Dimitri Rybolovlev a décidé de tout changer. Le timing n’est pas fixé mais Oleg Petrov, Paul Mitchell et Philippe Clement vont partir », a lâché le quotidien sportif sur son site Internet. Le club de la Principauté a rapidement réagi et a démenti ces informations : « L’AS Monaco dément formellement les informations publiées ce samedi soir par le journal L’Equipe. Le club regrette le timing de publication de ces informations à la veille de son match contre le leader du championnat et reste entièrement concentré sur les prochaines échéances. »

Girondins : Costil revient à temps

Indisponible depuis deux mois, Benoît Costil devrait faire son retour cet après-midi contre le Montpellier HSC (15h) dans les cages des Girondins de Bordeaux avec le mors aux dents. « On sent son envie de prouver à tout le monde qu’il reste un gardien de top niveau », souligne un proche du groupe bordelais dans L’Équipe. « On connaît son expérience, son franc-parler, a confié David Guion. Il peut nous faire bouger certaines choses. »

RC Strasbourg : la vie sans Thomasson

Absent à Reims (1-1) et contre l’AS Monaco (1-0) à cause d’une gêne à la cuisse droite (quadriceps), Adrien Thomasson espérait rejouer à Lorient. Mais le milieu du RC Strasbourg, rouage essentiel de la réussite du 5e de L1 avec 7 buts et 5 passes décisives, a rechuté jeudi. L’ancien milieu du FC Nantes manquera ce voyage au Moustoir. Selon L’Équipe, cela a poussé Julien Stéphan à tester d’autres options au milieu : une offensive (Moïse Sahi) et une défensive (Anthony Caci).

Stade Rennais : Bourigeaud marche sur les traces de Messi

Buteur contre Leicester jeudi en Ligue Europa Conférence (1-2), Benjamin Bourigeaud confirme qu’il est un maillon fort du Stade Rennais. En Ligue 1, plus personne n’en doutait. Surtout quand on voit cette statistique : l’ancien milieu de terrain du RC Lens est le deuxième meilleur passeur (60) dans la surface adverse juste derrière un certain Lionel Messi au PSG (64). Cela suffit généralement à placer un personnage.

2 des 5 meilleurs passeurs dans la surface adverse en @Ligue1UberEats sont Marseillais.



1. Messi (64)

2. Bourigeaud (60)

3. 𝐏𝐚𝐲𝐞𝐭 (52)

4. 𝐆𝐮𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮𝐳𝐢 (40)

5. Honorat (40)#StatsOMP pic.twitter.com/CnU01p8R5Z — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) March 19, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur