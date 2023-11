Monaco domine Brest et met la pression au PSG !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Porté par un Aleksandr Golovin, encore buteur (5 buts et 2 passes décisives lors des 7 derniers matchs), l’AS Monaco s’est bien relancé de sa défaite à Lille en dominant le Stade Brestois à Louis II (2-0).

Brest peut hurler sur l’arbitrage…

Malmenés en début de match et sauvés de l’ouverture du score de Le Douaron par une petite faute signalée sur Balogun par la VAR, les Monégasques ont ouvert la marque par leur couteau suisse Denis Zakaria (16’) avant de doubler la mise à l’orée des 20 dernières minutes par leur tsar (69’).

Un match qui devrait néanmoins faire tousser les Brestois, victime une nouvelle fois d’un arbitrage assez douteux avec en plus du but refusé à Le Douaron, un penalty non sifflé en première période alors que le score était de 1-0…

